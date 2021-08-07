Спорт

“Металлист-1925” обыграл “Черноморец” на старте третьего тура УПЛ

Photo of Admin Admin Send an email 29 секунд ago
0 0 1 минута чтения

"Металлист-1925" обыграл "Черноморец" на старте третьего тура УПЛ

Харьковский “Металлист-1925” дома одержал победу над “Черноморцем” в стартовой игре 3-го тура Украинской Премьер-лиги, информирует со ссылкой на пресс-службу УПЛ.

Детали

Довольно прогнозируемо хозяева поля почти непрерывно владели мячом и пытались атаковать, зато гости действовали через контрвыпады, пользуясь преимущественно короткими комбинациями из нескольких ремней. И вот при таком течения игры уже в первом тайме зрители увидели три забитых мяча – дважды Владислав Бугай за гостей и Юрий Батюшин за харьковчан.

Тайм от номером два в чем-то вышел даже увлекательнее, чем первый. “Металлист 1925” продолжал атаковать, “Черноморец” пытался взять свое прочной обороной и контратаками, и решающими стали несколько минут, когда бразилец Фабиньо обеспечил хозяевам поля результат – 2: 3.

Примечательно, что харьковская команда впервые победила одесскую.

Дополнение

“Металлист-1925” набрал уже шесть очков и вышел на тертой строку таблицы. “Черноморец” идет баз набранных пунктов.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 29 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В ОП объяснили, какие возможности дает закон о работе Высшего совета правосудия

3 часа ago

Дожди, грозы и похолодание: чем удивит погода 7-8 августа

3 часа ago

Расчетный центр прекратил банковскую деятельность

3 часа ago

Рейтинги, которые нам подсовывают, или Чьи рога оттуда торчат

5 часов ago

Добавить комментарий

Back to top button