Жребий определил пары второго раунда Кубка Украины по футболу

В Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка второго предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2021/2022 по футболу, сообщает со ссылкой на УАФ.

Детали

Имена своих соперников на этой стадии турнира узнали клубы Первой и Второй лиги и два любительские коллективы:

“Эпицентр” (Дунаевцы) — “Подолье” (Хмельницкий)

“Буковина” (Черновцы) — “Агробизнес” (Волочиск)

ФК “Феникс” (Подмонастырь, Львовская обл.) — “Прикарпатье” (Ивано-Франковск)

“Ужгород” (Ужгород) — “Нива” (Тернополь)

“Карпаты” (Львов) — “Карпаты” (Галич)

“Чайка” (П. Борщаговка) — “Чернигов” (Чернигов)

“Рубикон” (Киев) — “Полесье” (Житомир)

“Диназ” (Вышгород) — “Оболонь” (Киев)

“Нива” (Винница) — “Волынь” (Луцк)

“Левый берег” (Киев) — “Олимпик” (Донецк)

“Сумы” (Сумы) — “Металлург” (Запорожье)

“Скорук” (Никопольский р-н) — “Виктория” (Николаевка)

“Альянс” (Липовая Долина) — “Краматорск” (Краматорск)

“Яруд” (Мариуполь) — “Металлист” (Харьков)

ФК “Олимпия” (Савинцы, Полтавская обл.) — “Волчанск” (Покотиловка)

“Победа” (Днепр) — “Горняк-Спорт” (Верхние Плавные)

“Реал Фарма” (Одесса) — “ВПК-Агро” (Вишневое)

“Балканы” (Заря) — “Энергия” (Новая Каховка)

“Николаев” (Николаев) — “Кривбасс” (Кривой Рог)

ЛНЗ (Черкассы) — “Кремень” (Кременчуг)

“Таврия” (Симферополь) — “Днепр” (Черкассы)

“Никополь” (Никополь) — “Кристалл” (Херсон).

Примечательно, что участие в жребию приняли семикратный чемпион Украины и пятикратный обладатель Кубка Украины Александр Головко и прославленная легкоатлетка, чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр Ольга Саладуха.

Дополнение

Базовый день проведения матчей второго предварительного этапа Кубка Украины-2021/2022 — 18 августа.

По материалам: УНН