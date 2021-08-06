Украинским олимпийцам за медали государство будет давать от 55 тыс. долларов

Украинские олимпийцы смогут получить денежное вознаграждение от государства за заработанные медали – от 55 до 125 тыс. долл. Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины, передает .

За выигранные призовые места и медали на ХХХІ Олимпийских играх украинские спортсмены в этом году получат от государства денежное вознаграждение: за олимпийское “золото” – 125 тысяч долларов, за “серебро” – 80 тысяч долларов, за “бронзу” – 55 тысяч долларов.

На сегодня в копилке Украины насчитывается 1 “золото”, 3 “серебра”, 10 бронзовых наград. Для сравнения, на Олимпийских играх в Рио-2016 было выиграно 11 медалей, из которых – 2 “золота”, 5 серебряных медалей, 4 “бронзы”.

Отметим, что последний день соревнований в Токио-2020 – 8 августа.

К слову, сегодня 14-ю награду для сборной Украины на Олимпиаде в Токио завоевал украинский каратист Станислав Горуна. Он завоевал “бронзу”, выступая в весе до 75 кг.

По материалам: УНН