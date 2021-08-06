в Токио ” src=”https://pl.com.ua/wp-content/uploads/2021/08/e1eadb29601ff52cdf1f69a420cccb0b.jpg” alt=”Тренеров Тимановськой выдворили из Олимпийских игр в Токио” width=”100%” />

Двух тренеров белорусской легкоатлетки Кристины Тимановськой выдворили из Олимпийских игр. Об этом информирует со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).

“В интересах благополучия спортсменов НОК Беларуси, которые все еще находятся в Токио, МОК отменил и снял прошлой ночью аккредитации двух тренеров, А. Шимака и Ю. Майсевича”, — говорится в сообщении.

Также сообщают, что была создана дисциплинарная комиссия по делу Тимановськой для выяснения обстоятельств инцидента и ролей, которые выполняли тренеры Артур Шимак и Юрий Майсевич.

В понедельник, 2 августа, Тимановська заявила , что боится за свою безопасность на родине, и попросила политического убежища в Европе. Сейчас она находится в посольстве Польши в Токио, которое предоставило Тимановський гуманитарную визу для въезда в страну. В Варшаву легкоатлетка отправится 4 августа.

Ранее Кристина Тимановська заявила, что ей купили билет на самолет и вывезли в аэропорт , откуда она должна была вылететь в Беларусь, несмотря на то, что она заявлена на соревнования в беге на дистанции 200 м. В Национальном Олимпийском комитете Беларуси сказали , что решение отправить спортсменку в Беларусь связано с ее “эмоционально-психологическим состоянием”. Спортсменка назвала это ложью.

По данным Reuters, Тимановська обратилась за защитой к японской полиции в токийском аэропорту, чтобы ей не пришлось садиться на самолет. Источник в Белорусском фонде спортивной солидарности, который поддерживает спортсменов, заключенных или лишенных свободы за их политические взгляды, сообщил агентству, что Тимановська планировала в понедельник попросить убежище в Германии или Австрии.

Ранее спортсменка выступила с критикой Олимпийского комитета Беларуси. Она рассказала, что ее заставляли участвовать в соревнованиях, на которые она не была заявлена.

По материалам: УНН