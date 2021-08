Олимпиада-2020: украинки Пограничная и Оноприенко вышли в финал личного многоборья по художественной гимнастике

Обе украинки, 18-летняя Кристина Пограничная и 17-летняя Виктория Оноприенко, вышли в финал личного многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020.

На Олимпийских играх-2020 начались соревнования по художественной гимнастике. Спортсменки боролись за выход в финал в личном первенстве.

Обе украинки вышли в финал, попав в десятку лучших. В истории Украины еще не было Олимпиады, где бы представительницы сборной не выступали в финале личного многоборья.

Украина на этих Играх заработала максимальные три лицензии: две в индивидуальных соревнованиях и одну групповую. В личной квалификации приняли участие 18-летняя Кристина Пограничная и 17-летняя Виктория Оноприенко — дебютантки Олимпиад.

На Игры отобрались 26 спортсменок. В квалификации они также должны были выполнить упражнения со всеми четырьмя предметами. По сумме баллов в финал многоборья вышли топ-10 лучших.

Украинки начинали выступления в квалификации из обруча, передает “Общественное”. Кристина Пограничная качественно выполнила упражнение — на 24.6 балла, и вошла в топ-7 после первого вида. В целом её упражнение с обручем стала одной из пяти лучших в этом отборе.

Вместо личной тренеры Ирины Рудой, на ковер Кристину выводила другая наставница сборной — Ириша Блохина. Оноприенко сопровождала Ирина Дерюгина.

Виктория Оноприеко выступала с новым упражнением. Музыку к обручу украинки изменили перед стартом Олимпийских игр. Вместо привычной в этом сезоне вальсовый композиции, у украински звучал роковой, но также лирический трек — Who Wants To Live Forever группы Queen. На постановку это не очень повлияло, а за выступление Оноприенко получила немного более низкую оценку, чем партнерша по команде, — 23.8, и занимала 12-е место.

Пограничная без ошибок прошла и свой самый слабый вид — мяч, заработав 23.8 балла. Оноприенко допустила ошибку на элементе равновесия, но все равно немного улучшила свои позиции — 24.3 балла. После второго вида украинки занимали 10-е и 11-е места.

Упражнения с булавами под “Гопак” у Кристины Пограничной и Back in Black у Виктории Оноприенко вывели обоих гимнасткок в топ-10 по итогам трех выходов на ковер. Кристина заработала за один из своих коронных видов 25.7 балла, а Виктория — 26.1. Это позволило Оноприенко выйти на восьмое место. Пограничная переместилась на девятое.

Кристина была не единственной, кто использовал украинскую музыку. К примеру, у грузинки Саломе Пажавы можно было услышать “Обійми” Океана Эльзы — в упражнении с мячом.

Завершали украинки упражнением с лентой, которая обычно приносит меньше баллов в гимнастике. Поэтому интрига относительно того, есть ли шанс у спортсменок на финал, сохранялась до конца.

Именно в этом виде Пограничная показала худшее выступление. Украинка потеряла ленту и допустила ошибки в конце упражнения. Как результат, Кристина получила лишь 19 баллов.

Выступление Оноприенко тоже не было идеальным, однако упражнение она прошла значительно увереннее и заработала 21.25 балла.

В итоге Оноприенко заняла девятое место с суммой 95.45. Пограничная вышла в финал на десятой позиции с 93.1.

