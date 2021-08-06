Олимпиада-2020: 34 украинских спортсмена будут соревноваться 7 августа

7 августа на Олимпийских Играх в Токио будет разыграно 34 комплекта медалей. Расписание выступлений обнародовали на странице “НОК Украины и олимпийская команда” в Facebook, пишет

На старт Игорь ХХХИ Олимпиады 7 августа выйдет 34 представителя Украины.

00:00 – женщины, марафон: Евгения Прокофьева, Виктория Калюжная, Дарья Михайлова 13:35 – женщины, прыжки в высоту (финал): Ярослава сваи магучие, Юлия Левченко, Ирина Геращенко

3:37 – женщины, каноэ-двойка, 500 м (полуфинал): Людмила Лузан, Анастасия Четверикова 3:44 – мужчины, каноэ-одиночка, 1000 м (полуфинал): Павел Алтухов, Юрий Вандюк 4:14 – женщины, байдарка-четверка, 500 м (полуфинал): Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновська, Анастасия Тодорова, Мария Повх

4:00 – групповые упражнения (квалификация): Украина 9:20 – индивидуальное многоборье (финал): Кристина Пограничная, Виктория Оноприенко

4:00 – мужчины, вышка 10 м (полуфинал): Алексей Середа. Финал в 09:00.

Мужчины (финал): Павел Тимощенко 8:30 – плавание, 9:45 -фехтування (бонус-раунд), 11:15 – конкур, 13:30 – лазер-ран.

08:45 – мужчины, до 75 кг (финал): Александр Хижняк

9:45 – женщины, спринт (1/8 финала): Елена Старикова. Финал – 8 августа.

С 12:45 – до 50 кг (утешительная схватка) Оксана Ливач.

13:30 – произвольная группа (финал): Украина

Украинский каратист Станислав Горуна стал бронзовым призером Олимпийских Игр в Токио. Горуна завоевал “бронзу”, выступая в весе до 75 кг.

Украинские олимпийцы смогут получить денежное вознаграждение от государства за заработанные медали – от 55 до 125 тыс. долл.

По материалам: УНН