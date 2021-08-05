Оргкомитет Олимпиады-2020 извинился перед украинскими синхронистами, из-за того что их перепутали с россиянками во время награждения



Источник: Reuters

Организаторы Олимпийских игр в Токио принесли извинения украинцам после ошибки диктора, который объявил украинских медалисток по синхронному плаванию россиянками, отмечает .

Украинская пара Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзу в произвольной программе соревнований дуэтов 4 августа. Первое место забрали россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, вторыми по сумме очков стали китайские спортсменки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (192,4499).

Ошибка произошла во время церемонии награждения. Диктор на французском языке объявил бронзовых призеров Федину и Савчук как представителей ОКР — Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee — так называется сборная России, которой из-за допингового скандала запрещено нести свой флаг и играть гимн страны).

“Это была чисто производственная ошибка”, — сказал пресс-секретарь оргкомитета Маса Танака.

Брифинг Оргкомитета Игр-2020 (трансляция запустится с момента извинения – ред.):

Ошибка чувствительна из-за многолетней дипломатической напряженности между Украиной и Россией после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Конфликт между украинскими правительственными силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами продолжается на востоке Украины до сих пор.

На олимпийских объектах, как правило, объявления делают на трех языках — на японском, английском и французском.

Во время церемонии открытия Олимпиады 23 июля российский телеканал отключил эфир незадолго до того, как украинские спортсмены вошли под своим национальным флагом. Трансляция вернулась после того, как прошла сборная Украины.

По материалам: УНН