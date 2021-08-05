Олимпиада-2020: золото в прыжках с десятиметровой вышки взяла 14-летняя спортсменка из Китая

Китаянка Цюань Хунчань завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпийских играх в Токио.

Результат 14-летней спортсменки составил 466,20 балла. Второе место заняла ее соотечественница, 15-летняя Чэнь Юйси (425,40), третье — 29-летняя австралийка Мелисса Ву (371,40).

Цюань Хунчань в октябре прошлого года в 13 лет стала чемпионкой Китая. Она является самой молодой представительницей китайской делегации в Токио.

Стоит отметить, что сейчас в медальном зачете продолжает лидировать Китай: на данный момент у китайской сборной — 34 золотые медали, 24 серебра и 16 бронзовых наград.

По материалам: УНН