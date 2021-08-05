Спорт

Олимпиада-2020: украинка Анжелика Терлюга будет бороться за золотую в финале соревнований по каратэ

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Олимпиада-2020: украинка Анжелика Терлюга будет бороться за золотую в финале соревнований по каратэ

Представительница Украины в каратэ Анжелика Терлюга прошла в финал и сразится за золото Олимпийских Игр по каратэ.

Первый соревновательный день каратэ на Олимпиаде прошел с участием Анжелики Терлюгы, которая соревновалась в весовой категории до 55 кг. Она имела в течение первой сессии провести столкновения с четырьмя соперницами, по итогам чего могла попасть в полуфинал и побороться за медали Олимпийских Игр.

Регламент олимпийского турнира по каратэ предусматривал участие девяти спортсменок. Они были разделены на две группы: четыре и пять каратисток соответственно.

Для того, чтобы пройти в полуфинал, Терлюга должна была занять первое или второе место в группе. Очки на этой стадии начислялись в зависимости от результата столкновения: победа — два балла, ничья — один.

В полуфинальной схватке украинка победила Цзы-Юнь Вен, которая представляет Китайский Тайбэй (Тайвань) по решению судей.

По материалам: УНН

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