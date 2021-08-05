Спорт

Две украинские бригады арбитров получили назначения на матчи Лиги конференций

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Две украинские бригады арбитров получили назначения на матчи Лиги конференций

На первых матчах третьего квалификационного раунда Лиги конференций-2021/2022 будут работать сразу две украинские судейские бригады. Об этом информирует пресс-центр УАФ, передает .

На игре “Русенборг” (Норвегия) — “Домжале” (Словения), который состоится 5 августа в Тронхейме (20:00 по киевскому времени), будет работать бригада во главе с Сергеем Бойко. На линиях ему будут помогать Александр Корнийко и Владимир Высоцкий. Четвертый арбитр — Анатолий Абдула.

На встрече “Чукарички” (Сербия) — “Хаммарбю” (Швеция), который состоится также завтра, 5 августа, в Белграде (22:00 по киевскому времени), будет работать бригада во главе с Евгением Арановски. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Владимир Володин. Четвертый арбитр — Виталий Романов.

Хет-трик Кочергина помог “Зари” разгромить “Ингулец”.

По материалам: УНН

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