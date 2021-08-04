Украинских синхронисток на церемонии награждения в Токио представили как российских спортсменок

Во время церемонии награждения на Олимпиаде в Токио диктор назвал украинских бронзовых призеров по артистическому плаванию Марту Федину и Анастасию Савчук спортсменками Олимпийского комитета России, сообщает по данным TAAC .

“Третье место представили как Russian Olympic Committee. Впоследствии возникла пауза, никто не понимал, что происходит, но потом исправились”, – говорится в сообщении.

Дуэт Марты Фединои и Анастасии Савчук получил историческую “бронзу” и общую десятую награду этих Игр для Украины.

Результат украинок составил 189,4620 балла. Россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина заняли первое место, набрав 195,9079 балла, вторыми стали китайские спортсменки Хуан Сюечень и Сунь вэньянь (192,4499).

По материалам: УНН