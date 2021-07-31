Теннисистка Бондаренко стала полуфиналисткой соревнований в США

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко пробилась в полуфинал турнира WTA-125 “LTP Women’s Open” в Чарльстоне (США), передает со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.

В четвертьфинальном матче украинка провела на корте менее полутора часов и обыграла местную теннисистку Эмму Наварро – 6:3, 6:3. Бондаренко реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов и проиграла два гейма на своей подаче.

Также наша теннисистка проведет полуфинал в парном разряде, в котором выступает с немкой Татьяной Марией.

Для Екатерины это будет первый полуфинал с марта 2018 года, когда она дошла до финала на турнире WTA125 в Индиан-Уэллс. Соперницей украинки станет еще одна представительница США – Джейми Леб. В 2016 году Бондаренко победила американку в квалификации турнира в Цинциннати.

По материалам: УНН