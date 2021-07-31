Спорт

Свитолина взяла “бронзу” Олимпиады в Токио

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Свитолина взяла "бронзу" Олимпиады в Токио

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала «бронзовой» призеркой Олимпиады-2020 в Токио, сообщает .

Свитолина провела поединок за бронзовую медаль с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Встреча состоялась на центральном корте комплекса Ariake Tennis Park.

Встреча закончилась победой украинки, которая смогла обыграть соперницу в решающем, третьем сете.

Первый сет Свитолина проиграла со счетом 1:6. Во втором сете результата решился во время тай-бреке – в результате сет закончился со счетом 7:6. Третий сет закончился со счетом 6:4 в пользу украинки.

Это пята медаль украинских атлетов на Олимпийских играх в Токио, и пятая “бронза”.

По материалам: УНН

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