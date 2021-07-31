Спорт

ОО “Традиция и порядок” выступила соорганизатором турнира ADCC KYIV OPEN 2021

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В спортивном комплексе Киевского национального университета строительства и архитектуры 31 июля состоялись международные соревнования по грепплингу. Соорганизатором турнира стала всеукраинская организация “Традиция и порядок”, деятельность которой направлена на воспитание сильной и патриотической молодежи.

По словам представителя ОО Кристиана Ударова, подобные спортивные мероприятия крайне важны для украинцев, так как способствуют пропаганде здорового образа жизни и патриотическому воспитанию, которым важно заниматься с детства. Также он отметил, что все участники, особенно младшего возраста – это будущее нашей страны.

ASPI news выступило информпартнером представительского международного турнира ADCC KYIV OPEN 2021, который собрал около трехсот участников из разных стран.

По материалам: УНН

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