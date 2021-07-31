Спорт

Нападающий Зозуля близок к переходу в чемпионат Португалии

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Нападающий Зозуля близок к переходу в чемпионат Португалии

Роман Зозуля

Украинский нападающий Роман Зозуля ближайшее время пополнит ряды португальского ФК “Эшторил”, сообщает со ссылкой на “А Bola”.

Ресурс утверждает, что 31-летний форвард уже подписал соглашение с “Эшторил” до июня 2022 года. Однако клуб это пока не подтвердил.

Отметим, что Зозуля с 2017 года выступал за испанский “Альбасете”, который оставил после завершения прошлого сезона. Также Зозуля играл за “Динамо”, “Днепр” и испанский “Бетис”. Форвард провел 32 матча и забил 4 гола за сборную Украины.

В новом сезоне “Эшторил” будет играть в высшем дивизионе чемпионата, ведь в прошлом выиграл Сегунды.

По материалам: УНН

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