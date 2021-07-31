Два гола новичков помогли “Шахтеру” разгромить “Львов”

Донецкий “Шахтер” завоевал разгромную победу во втором туре УПЛ во встрече в гостях против “Львова”, сообщает .

“Горняки” доминировали на протяжении всего матча, но только в конце встречи сумели дожать соперника, доведя счет до разгромного — 3:0. Забивали голы новички Педринью и Траоре, а также Дентиньо.

Примечательно, что “Львов” при тренере Анатолий Бессмертному на своем поле еще не проигрывал в УПЛ (7 игр) до этого момента.

На прошлой неделе “Шахтер” успешно стартовал в чемпионате Украины победой над “Ингула”.

По материалам: УНН