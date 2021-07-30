В шаге от медали: украинский дзюдоист завершил выступления на Олимпиаде в Токио

Украинский дзюдоист Яков Хаммо, выступающий в весовой категории +100 кг, уступил в борьбе за бронзовую награду, сообщает со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Украины.

В 1/4 финала украинец удачно использовал свой шанс в утешительной схватке и отстоял свое право продолжать борьбу за награды. Но в схватке за “бронзу” потерял свой шанс на медаль. Наш спортсмен проиграл представителю ОКР Темерлану Багаеву.

“Сегодня был сложный день для Украины, мы остановились в шаге от второй награды Олимпийских Игр. Якову по силам было войти в призы, но он пятый, и я благодарен ему за борьбу, за настойчивость. В общем, Игры в Токио положительны для украинского дзюдо. У нас есть “бронза” Дарьи Билодид, 5 место Якова Хаммо, 7 место Артема Лесюка, также 9 места заняли все остальные наши спортсмены”, – отметил президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк.

Теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в финал и будет бороться за “бронзу”.

По материалам: УНН