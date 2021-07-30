Олимпиада-2020: призер Игр Михаил Романчук прошел с первого места в еще один финал по плаванию

Украинские пловцы Михаил Романчук, который уже является призером Игр, и Сергей Фролов второй раз прошли в финал на Олимпиаде-2020. На этот раз украинцы выступят на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Формат соревнований в плавании в этой дисциплине предусматривал четыре квалификационных заплыва, в которых выступили 28 пловцов. В финал должны были пройти восемь спортсменов, показавших лучшее время, независимо от заплыва.

Фролов и Романчук проводили вторую квалификацию на Олимпийских Играх в Токио. Перед этим они соревновались в финале заплыва 800 метров вольным стилем, где Романчук получил бронзовую награду.

Украинским пловцам удалось выйти в финал Олимпиады-2020 и сейчас.

Фролову в третьем заплыве удалось показать третий результат. На финише его опередили только немец Флориан Вельброк, а также британец Дэниэл Джервис. Для того, чтобы отобраться в финал, Фролову было достаточно, чтобы в заплыве Романчука его опередили не более пяти пловцов.

В четвертом заплыве Романчуку пришлось плыть вместе с Робертом Финком и Грегори Палтинери — плавцами, опередившими в финале 800 метров. Украинец начал постепенно наращивать скорость. На стартовых 200 метрах Романчук шел седьмым, однако за последующие 200 м уже был вторым.

На финише Романчук смог опередить Финка и снова выиграть заплыв в квалификации. Фролов также ее преодолел результатов всех спортсменов, у него шестое время.

Чемпион Европы, призер чемпионатов мира Михаил Романчук добыл в копилку “сине-желтой” сборной бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио, которая стала первой наградой Украины в плавании почти за два десятилетия.

По материалам: УНН