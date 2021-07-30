На Олимпийских играх 31 июля выступит 8 украинцев: расписание соревнований

Завтра, 31 июля, на ХХХІІ летних Олимпийских играх на старт выйдет 8 представителей Украины. ️Расписание выступлений обнародовали на странице “НОК Украины и олимпийская команда” в Facebook, пишет

Женщины – 400 м с/б (предыдущие забеги):

3:00 Виктория Ткачук, 3:08 Анна Рыжикова, 3:16 Мария Миколенко;

3:30 – женщины, метание диска (квалификация): Наталья Семенова;

13:10 – мужчины, прыжки в длину (квалификация) Владислав Мазур.

С 9:00 (корт центр, матч 2) – женщины, одиночный разряд (матч за бронзу): Элина Свитолина.

7:00 – мужчины (квалификация) Николай Просторов. Финал в 08:50.

13:10 – мужчины, 50 м с/c (полуфинал): Владислав Бухов.

Украинские спортсмены на ОИ в Токио уже завоевали четыре бронзовые награды. В общем медальном зачете Украина на 58 месте.

По материалам: УНН