Хоккей: капитан сборной Израиля перешел в украинскую команду

Клубы Украинской хоккейной лиги продолжили комплектования составов накануне старта чемпионата Украины по хоккею сезона 2021/22. ХК “Мариуполь” заключил контракт с нападающим Элиезер Щербатовым, сообщает со ссылкой на сайт УХЛ.

29-летний форвард дебютировал в израильской хоккейной лиге в 13 лет, тогда же впервые был вызван в юниорскую сборную Израиля. В 2009-2011 годах выступал в “QMJHL”, где в 127 матчах набрал 49 (19 + 30) очков, после чего переехал во Францию.

В 2013 году Щербатов подписал контракт с “Астаной”, также в Казахстане форвард выступал в “Бейбарыса”, “Арланов” и “Иртыше”. Всего за 6 сезонов нападающий набрал 217 (89 + 128) очков в 293 матчах при показателе полезности +74.

В КХЛ Щербатов выступал в сезоне 2017/18 в составе “Слована”, отметившись 4 (1 + 3) результативными баллами в 35 встречах.

Прошлый сезон форвард провел в польской “Унии” — 41 матч, 30 (13 + 17) очков.

В сборной Израиля Щербатов выступал на 5-ти чемпионатах мира во втором и третьем дивизионах, в 24 матчах набрал 70 (36 + 34) очков.

По материалам: УНН