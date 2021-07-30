Спорт

Баскетбол: украинский клуб подписал сербского центрового

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Баскетбол: украинский клуб подписал сербского центрового

БК “Харьковские Соколы” подписали соглашение с сербским баскетболистом Александаром Зечевичем, выступающий на позициях центрового и тяжелого форварда, сообщает со ссылкой на сайт ФБУ.

Зечевич начинал заниматься баскетболом на родине. В 20-летнем возрасте отправился в США, где за четыре года обучения выступал за три студенческие команды: “Motlow State”, “San Jacinto” и два последних сезона за “Florida Atlantic”.

В среднем за карьеру в NCAA имел 18,1 минут на паркете за игру, со средней результативностью 7,8 очка и 5,7 подбора.

В прошлом сезоне безуспешно заявлялся на драфт НБА. Вернулся в Европу, где отыграл сезон в составе “Хандлова” в словацком чемпионате. В среднем набирал 14,5 очка за игру и 8,7 подбора.

Сын знаменитого баскетболиста НБА Стоктона продолжит карьеру в “Будивельнике”.

По материалам: УНН

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