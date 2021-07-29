Зеленский лишил госстепендий трех олимпийских медалистов из-за допинга

Троих украинских спортсменов лишили государственной стипендии, которые были медалистами предыдущих Олимпийских игр, за применение допинга. Об этом свидетельствует указ президента Украины Владимира Зеленского, информирует

Так, глава государства решил лишить:

Давыдову Наталью Анатольевну государственной стипендии, назначенной указом президента Украины от 3 января 2013 года №2;

Коробку Ольгу Васильевну государственной стипендии, назначенной указом президента Украины от 3 января 2013 года №2;

Торохтия Алексея Павловича государственной стипендии, назначенной указом президента Украины от 23 ноября 2015 года №653.

Все спортсмены были лишены олимпийских медалей за применение допинга.

Давыдова Наталья заняла третье место на Олимпиаде в Пекине в весовой категории до 69 кг. 17 ноября 2016 года, через 8 лет после завершения соревнований, решением МОК Наталья Давыдова была лишена бронзовой медали из-за положительной допинг-пробы.

27 октября 2016 года Международный олимпийский комитет сообщил о том, Ольга Коробка лишена серебряной медали, завоеванной на соревнованиях по тяжелой атлетике на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай), из-за применения допинга.

6 августа 2012 года Алексей Торохтий стал чемпионом Олимпийских игр 2012 года в весовой категории до 105 кг (лишен награды в 2019 году).

По материалам: УНН