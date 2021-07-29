Украинский нападающий оформил дебютный гол за французскую команду

Украинский нападающий Николай Кухаревич отметился первым голом за французский ФК “Труа”, сообщает со-ссылкой на сайт клуба.

Детали

Кухаревич получил место в стартовом составе “Труа” в противостоянии с “Мецом”. Нападающий уже на седьмой минуте отличился голом. Для 20-летнего игрока этот забитый мяч стал первым в футболке французского клуба.

Встреча завершилась выигрышем “Меца” — 2: 1.

Заметим, что Кухаревич является воспитанником “Волыни”, в “Движение” перешел зимой 2020 года. С тех пор за львовский клуб сыграл 24 матча, забил 4 гола. Играл за молодежную сборную Украины (3 гола в 5 матчах).

Справка

“Труа” в прошлом сезоне пробился в элитный дивизион французского футбола.

По материалам: УНН