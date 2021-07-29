Украинский боксер стал четвертьфиналистом Олимпийских игр в Токио

Сегодня в рамках боксерского турнира на Олимпийских играх в Токио-2020 на ринг вышли сразу двое спортсменов “сине-желтой” сборной. Александр Хижняк и Цотне Рогава в рамках 1/8 финала провели свои дебютные поединки на соревнованиях, информирует со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

25-летний полтавчанин Хижняк, который является лидером посева в весовой категории до 75 кг, вышел в 1/4 финала, одержав яркую победу над представителем страны-хозяйки — японцем Юито Мориваки. Все пять судей отдали предпочтение Хижняку в каждом из трех раундов — 30:26, 30:26, 30:27, 30:27, 30:27.

В 1/4 финала Олимпиады главная надежда украинского бокса встретится с 21-летним бойцом из Доминиканской Республики Еури Седеньо Мартинесом. Поединок состоится 1 августа.

Еще один украинский боксер, представитель супертяжелой категории (91 кг) Цотне Рогава уступил в 1/8 финала олимпийского турнира. В своем стартовом поединке на Играх 28-летний одессит не смог преодолеть сопротивление британца Фрейзера Кларка. Победу по очкам одержал Кларк: четыре судьи из пяти отдали победу британцу и только один стал на сторону украинском.

Сборная Украины имеет двух представителей в 1/4 финала олимпийского турнира 30 июля, за возможность получить медаль Олимпиады сразится наша Анна Лысенко, а 1 августа Александр Хижняк также поборется за выход в полуфинал Токио-2020.

По материалам: УНН