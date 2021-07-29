Украинская весловальщица замкнула топ-7 Олимпиады в Токио

Украинская спортсменка Виктория Ус провела выступление в финальных соревнованиях по гребному слалому на каноэ Олимпийских игр-2020 в Токио, сообщает со ссылкой на сайт ОИ-2020.

Сначала наша соотечественница сумела преодолеть квалификационную границу девятым с результатом — 122,12.

В решающем заплыве в котором разыгрывались медали, Ус получила 124,85 баллов — седьмой результат. Олимпийское золото досталось австралийке Фокс (105,04), “серебро” — британке Франклин (108,68), а “бронза” — Херцог из Германии (111,13).

Примечательно, что финал в слалом-гребле на каноэ стал вторым для Ус на Олимпийских Играх в Токио. Перед этим украинка заняла восьмое место, соревнуясь в байдарках-одиночках, обновив личный рекорд.

Сейчас в активе сборной Украины четыре бронзовые награды Олимпийских игр, которые продолжаются в Токио.

По материалам: УНН