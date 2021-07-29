Сборная Германии по футболу не смогла выйти в плей-офф Олимпийских игр

Состоялись поединки третьего тура группового этапа олимпийского турнира по футболу среди мужских сборных, сообщает со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

В решающем поединке квартета D немцы только вничью свели игру с Кот-д’Ивуаром – 1: 1. В другой встрече бразильцы обыграли Саудовскую Аравию – 3: 1.

Таким образом с первой строчки группы с 7-ю очками вышла команда Бразилии. Кот-д’Ивуар с 5-ю пунктами получил вторую позицию, а немцы с 4-мя очками не смогли пробиться в следующий раунд.

Дополнение

Также в 1/4 финала пробились Япония, Мексика, Южная Корея, Новая Зеландия, Испания и Египет.

По материалам: УНН