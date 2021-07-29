Олимпиада-2020: троьох украинских легкоатлетов отстранили от соревнований

Трех легкоатлетов из Украины — Михаила Гаврилюка, Назара Коваленко и Наталью Пироженко-Чорномаз — отстранили от Олимпийских Игр в Токио, сообщает Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике, также эту информацию подтвердила Федерация легкой атлетики Украины.

“Согласно требованиям World Athletics и согласно сообщению Athletic Integrity Unit в адрес Федерации легкой атлетики Украины, Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Чорномаз (эстафетная команда 4×400 метров) не смогут выступить на играх ХХХІІ Олимпиады в Токио из-за недостатка проведенных вышеупомянутых проб”, — отметили в ФЛАУ.

Там пояснили, что в отборочный период перед главными официальными международными турнирами сезона каждый легкоатлет должен сдать соответствующее количество соревновательных и внесоревновательных допинг-проб.

В Федерации также отметили: “В связи с пандемией и, как следствие, существенными изменениями спортивного календаря соревнований и сроков квалификационного отбора на Игры ХХХІІ Олимпиады, спортсмены, отобрались на Олимпийские игры в последние недели перед закрытием квалификационного окна, должны были сдать три внесоревновательные допинг-пробы в очень сжатый, ограниченный срок”.

Это второй раз за последние три дня украинских спортсменов отстраняют от Олимпиады. Перед этим из-за подозрения в употреблении эритропоэтина соревнования пропустит триатлонистка Юлия Елистратова.

В Национальном олимпийском комитете сообщили, что соответствующее решение было принято Всемирной агентством по тестированию (ITA). Отстранение является временным, на время рассмотрения ее дела.

По материалам: УНН