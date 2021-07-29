Олимпиада-2020: спортсменка из Сан-Марино одержала первую в истории страны медаль Игр

Стрелок с Сан-Марино Алессандра Перилли завоевала первую олимпийскую медаль в истории страны, сообщает .

Перилли замкнула тройку лучших в стендовой стрельбе в дисциплине “трап”. В ее активе 29 очков. Для Сан-Марино данная олимпийская награда оказалась лишь первой в ее истории.

“Золото” выиграла представительница Словакии Зузана Штефечекова, которая установила олимпийский рекорд (43 очков). За ней на пьедестале почета разместилась американка Кейл Браунинг (42).

Сан-Марино стало наиболее малонаселенной страной, спортсмен из которой смог выиграть медаль на летней Олимпиаде. Население Сан-Марино составляет около 34 тыс. человек.

По материалам: УНН