Олимпиада-2020: Элина Свитолина не смогла выйти в финал и будет бороться за бронзу

Украинская теннисистка Элина Свитолина не прошла в финал олимпийского турнира по теннису на Играх в Токио, пишет .

В двух сетах Свитолина уступила чешской теннисистке Маркете Вондрушовой.

Лидер сборной Украины по теннису в Токио обновила лучший результат в карьере на Олимпийских Играх. Свитолиной удалось выйти в полуфинал, что означало для нее возможность побороться за награды на Олимпиаде.

На старте первого сета Свитолина и Вондрушова обменялись брейками. Но впоследствии чешка вышла вперед — при счете 2:2 она сделала еще один брейк на подаче украинки, после чего удержала преимущество и выиграла первый сет.

Вторая партия началась для Свитолиной также непросто. Вондрушова использовала брейк-поинт во втором гейме, после чего выиграла еще один и вышла вперед — 3:0.

Элина пыталась отыграться и в очередной раз на турнире в Токио сделать камбэк. Однако чешская теннисистка действовала почти безошибочно и удержала преимущество, доведя дело до победы во втором сете и матче.

Несмотря на поражение Свитолина будет бороться за бронзовую награду Олимпиады в Токио.

По материалам: УНН