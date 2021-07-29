ОИ-2020: Украинские лучница нанесла поражение действующей чемпионке мира, но осталась без медали

Украинская лучница Вероника Марченко в 1/32 финала олимпийских игр в Токио одержала победу над действующей чемпионкой мира, сообщает со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

Марченко выиграла в Чэнь-Ин Леи из Китайского Тайбэя – 6: 4 (26:29, 29:25, 27:29, 26:24, 30:27). Однако в 1/16 финала Олимпиады Марченко уступила 25-летней южнокорейской лучницы Кан Чжэ Ён – 1: 7.

Примечательно, что ранее наш Алексей Гунбин уступил Тарундию Раи из Индии – 4: 6 (25:25, 28:27, 27:27, 24:26, 25:28), а Анастасия Павлова потерпела поражение от американки Дженнифер Фернандес – 4: 6 (26:27, 25:26, 29:23, 26:21, 23:26).

Напомним

Свитолина впервые в истории вышла в 1/2 Олимпийских игр.

По материалам: УНН