“Манчестер Юнайтед” оформил трансфер звездного защитника “Реала”

По сообщению сайт ФК “Манчестер Юнайтед”, клуб договорился с мадридским “Реалом” о трансфере защитника сборной Франции Рафаэля Варана, сообщает

Детали

По данным СМИ, “Красные дьяволы” должны выложить около 50 млн. евро за футболиста. Защитнику сборной Франции осталось пройти медосмотр и поставить свою подпись под контрактом.

Отметим, что Варан является действующим чемпионом мира — с французской сборной он выиграл Мундиаль в России. Также центральный защитник в составе “Реала” трижды становился чемпионом Испании, а также завоевал четыре выигрыше в Лиге чемпионов.

Трансферная стоимость игрока составляет 70 млн. евро — шестое место среди самых дорогих защитников мира.

Что предшествовало этому

“Манчестер Юнайтед” оформил трансфер одного из самых дорогих футболистов мира.

Контекст

Финалист Лиги Европы продолжил контракт с главным тренером.

По материалам: УНН