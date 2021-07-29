Спорт

Футбол: нападающий “Динамо” перешел в СК “Днепр-1”

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Футбол: нападающий "Динамо" перешел в СК "Днепр-1"

Левый защитник “Динамо” Владислав Дубинчак проведет следующий сезон на правах аренды за СК “Днепр-1”, передает со ссылкой на пресс-службу “бело-синих”.

Детали

В прошлом сезоне Владислав также выступал за СК “Днепр-1” на правах аренды. В его активе 25 матчей во всех турнирах днепровской команду.

В системе киевского “Динамо” Дубинчак находится с 2014 года. Кроме “Динамо” и СК “Днепр-1”, он также выступал за киевский “Арсенал” и львовские “Карпаты” (на правах аренды).

Что предшествовало этому

Нападающий Селезнев нашел новый клуб в УПЛ.

По материалам: УНН

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