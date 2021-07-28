Спорт

Украинская спортсменка пробилась в финал Олимпийских игр

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Украинская спортсменка пробилась в финал Олимпийских игр

Киевлянка Виктория Ус вышла в финал соревнований байдарочниц в гребном слаломе на ХХХИ Олимпийских играх, заняв девятое место в полуфинале, информирует со ссылкой на Федерацию каноэ Украины.

Детали

Наша землячка прошла дистанцию за 109,53, заработав всего 2 штрафных балла. Долгое время Ус удерживала вторую строчку, но показала девятый результат в полуфинале среди 24-х участников.

Победительницей полуфинала стала австралийка Джессика Фокс с результатом 103,85.

Дополнение

Всего на Играх в Токио будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

По материалам: УНН

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