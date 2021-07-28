Украинец помог “Ференцварошу” пройти этап квалификации Лиги чемпионов

В матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2021/2022 венгерский “Ференцварош” полузащитника сборной Украины Александра Зубкова снова одолел литовский “Жальгирис”, передает со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Неделю назад венгры обеспечили себе преимущество благодаря домашней победе со счетом 2: 0. Теперь же “Ференцварош” одержал победу и в Вильнюсе — 3: 1.

Зубков вышел на замену на 69-й минуте встречи и результативными действиями не отметился. Еще один украинец в составе “Фради”, полузащитник Игорь Харатин, сыграл полный поединок.

Теперь в третьем квалификационном раунде ЛЧ “Ференцварош” сыграет против чешской “Славии”. Матчи этой стадии пройдут 3/4-го и 10 августа.

Дополнение

Также к третьему этапу квалификации пробились ФК “Мальме”, “Легия” и загребское “Динамо”.

По материалам: УНН