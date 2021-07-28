Сын знаменитого баскетболиста НБА Стоктона продолжит карьеру в “Строителе”

В составе “Будивельника” играть разыгрывающий Майкл Стоктон — сын двукратного олимпийского чемпиона, рекордсмена НБА по количеству передач и перехватов Джона Стоктона. Об этом сообщает со ссылкой на ФБУ.

Детали

После окончания университета “Вестминстер” в 2011 году Стоктона-младшего не было выбрано на драфте НБА и он подписал контракт с клубом второй немецкой Бундеслиги “Карлсруэ”, где выступал на протяжении двух сезонов.

С 2013 по 2015-й Майкл играл в другом клубе Бундеслиги “Ризен Людвигсбург”. В 2015 году Майкла Стоктона был избран во 2-м раунде драфта лиги развития “Гранд-Рапидс Драйв”. Права на него обменяли в клуб D-лиги “Кантон Чарджуй”, за который в сезоне 2015-2016 сыграл 53 матча, набирал 8,5 очков и делал 4,8 передачи.

В Летней лиге 2016 Майкл имел очередную попытку пробиться в НБА в составе “Кливленд Кавальерс”, после чего переехал в Россию, подписав контракт с “Автодор”, но доигрывал сезон уже в составе “Аполлона” (Патры, Греция). Оттуда снова вернулся в Германию — в “Геттинген”. В матчах чемпионата Германии сезона 2018/2019 Стоктон имел 16,4 очка и 7,0 передач и был участником “Матча Звезд”.

Заметим, что 2019 из Германии он перебрался во Францию — в “Шоле”, где получил 12,2 очка и 6,8 передачи за игру.

Справка

Джон Стоктон десять раз участвовал в “Матче всех звезд НБА”.

По материалам: УНН