Свитолина впервые в истории вышла в 1/2 Олимпийских игр

Украинка Элина Свитолина впервые в истории украинского женского тенниса выходит в полуфинал одиночного разряда на Олимпийских играх. Об этом информируют на странице “НОК Украины и олимпийская команда” в Facebook, пишет

Украинка Элина Свитолина победила в двух сетах итальянку Камилу Джорджи — 6: 4, 6: 4.

Теннисистки провели на корте полтора часа. Свитолина выполнила по 2 брейка в каждом сете и проиграла по гейма на своей подаче (вела 5-1 в первой партии и 4-1 во второй), информирует “Большой теннис”.

Элина Свитолина дебютирует в ½ финала на Олимпийских играх. Во второй раз в рамках олимпийского турнира на этом этапе выступит представитель Украины: в 2008 году на Играх в Пекине до четного полуфинала дошли Алена и Катерина Бондаренко.

В третьем круге первая ракетка Украины победила представительницу Греции Марию Саккаре.

Украинские пловцы Михаил Романчук и Сергей Фролов прошли в финал дистанции 800 метров вольным стилем на Олимпийских Играх в Токио, при том Михаил Романчук установил новый олимпийский рекорд.

В олимпийском Токио состоялся третий день соревнований боксерского турнира в рамках которого выступила наша Анна Лысенко.

По материалам: УНН