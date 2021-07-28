Сборная Украины сохранила место в топ-50 медального зачета Олимпийских игр

На Олимпийских играх в Токио в рамках четвертого соревновательного дня разыграли еще 22 комплекта наград в 14 видах спорта, сообщает со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

В этот соревновательный день копилка Украины пополнилась третьей “бронзой”, которую выиграл дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич и Олег Омельчук.

Таким образом украинская команда разделяет 47 место в медальном зачете с Казахстаном. На вершине генерации остались хозяева соревнований — японцы (10 “золотых”, 3 “серебряные”, 5 бронзовых наград). Далее идет США (9, 8, 8) и Китай (9, 5, 7).

Заметим, что в Токио-2020 планируется разыграть 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Справка

На последних двух Олимпиадах медальный зачет выиграла команда США.

По материалам: УНН