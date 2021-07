Олимпиада-2020: очередной тепловой удар – испанская теннисистка не смогла завершить матч теннисного турнира

Испанская теннисистка не доиграла матч 1/4 финала Олимпийский игр-2020 из-за теплового удара, сообщил в Twitter журналист Хосе Моргадо.

Испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла завершить четвертьфинальный матч олимпийского турнира в Токио (Япония) из-за теплового удара, сообщает также журналист Тумайни Карайол в Twitter.

Она проиграла первый сет чешке Маркете Вондроушовой со счётом 3:6 и не смогла продолжить борьбу.

За выход в финал Вондроушова поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.

Спортсменка не смогла самостоятельно покинуть корт — ее увезли на коляске. 28 июля испанке предстояло также провести матч в миксте. Журналист выразил уверенность, что Бадоса уже не выйдет на корт сегодня.

Отметим, что днем температура в Токио достигала 31 градуса, что чувствовалось как 38.

No way Badosa is coming back to play mixed doubles with Carreño later today. Tough scenes to watch. pic.twitter.com/SEZiZ7gYNy

— José Morgado (@josemorgado) July 28, 2021

Российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание во время своего выступления на Олимпиаде в Токио. У нее случился тепловой удар.

Японские метеорологи ранее заявляли, что для ведущих мировых спортсменов, выступающих на Олимпиаде, есть опасность получить обезвоживание и тепловой удар. Это связывают с аномальной жарой, и повышенной влажностью. Из-за климата существует угроза срыва Олимпийских игр, считают в Японии.

