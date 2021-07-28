Олимпиада-2020: Элина Свитолина прошла в четвертьфинал теннисных соревнований

Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в четвертьфинал олимпийского турнира по теннису на Играх в Токио, передает .

В третьем круге первая ракетка Украины победила представительницу Греции Марию Саккаре.

Перед началом матча против Саккаре Свитолина стала самой рейтинговой теннисисткой на Олимпиаде-2020 в женском турнире. Произошло это после того, как Наоми Осака за 1:10 часа вылетела от чешки Маркеты Вондрушовой.

Первый сет Свитолина начала с брейка на подаче Саккаре и большую часть лидировала в счете. Однако в седьмом гейме позволила гречанке сделать брейк, а в следующем — сравнять счет. Впоследствии теннисистки обменялись брейками, но при счете 5:5 Саккари смогла сделать еще один брейк, а затем — выиграть первую партию на собственной подаче.

Ключевым моментом второго сета стал брейк Свитолиной при счете 2:1. Получив преимущество, Элина, в отличие от первой партии, ее потеряла и довела сет до победы. Как и в двух предыдущих матчах с участием украинки победительницу должен был определить третий сет.

Решающая партия проходила для украинской теннисистки очень непросто. Элина снова сделала ранней брейк, но позволила Саккаре сравнять счет — 3:3. После этого — еще один брейк от Свитолиной, и непростая победа в следующем гейме на своей подаче.

По материалам: УНН