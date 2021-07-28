Назван лучший футболист стартового тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, входящих в специальную экспертного совета, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 1-го тура турнира, сообщает со ссылкой на сайт УПЛ.

Детали

По итогам голосования уверенную победу одержал нападающий “Днепра-1” Артем Довбик (опередил Владислава Калитвинцева и Тараса Завийского), который в матче с “Ворсклой” отметился дублем.

В состав экспертного совета вошли: Леонид Буряк, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Артур Валерко, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

Контекст

Нападающий Селезнев нашел новый клуб в УПЛ.

По материалам: УНН