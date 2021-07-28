Спорт

Нападающий Селезнев нашел новый клуб в УПЛ

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Нападающий Селезнев нашел новый клуб в УПЛ

Новым футболистом “Миная” стал звездный форвард Евгений Селезнев. Игрок подписал контракт с клубом на 1 год, информирует со ссылкой на сайт “Миная”.

36-летний форвард поиграл на высоком уровне за “Арсенал”, “Шахтер”, “Днепр”, “Колос”, клубы Испании и Турции. Селезнев является чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка Украины, победителем Кубка УЕФА и финалистом Лиги Европы, обладателем Кубка и Суперкубка Турции.

Дважды подряд был лучшим бомбардиром чемпионата Украины: в сезонах 2010/11 (в “Днепре”) и 2011/12 (в “Шахтере”). Является одним из рекордсменов по забитым голам в чемпионате. Забил 11 голов за сборную Украины.

“Минай” по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу, но из-за проблем “Олимпика” остался в элите.

По материалам: УНН

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