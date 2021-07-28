На Олимпийских играх 29 июля выступят 12 украинцев: расписание соревнований

Завтра, 29 июля, на ХХХИ летних Олимпийских играх на старт выйдут 12 представителей Украины. ️Розклад выступлений обнародовали на странице “НОК Украины и олимпийская команда” в Facebook, пишет

В пятый медальный день Олимпийских игр будут разыграны 17 медальных комплектов в 8 видах спорта. За них поборются 12 спортсменов из Украины.

2:50 – двойка парная, легкий вес (Финал Б): Игорь Хмара и Станислав Ковалев

03:00 – женщины, малокалиберный пистолет 25 м (квалификация): Елена Костевич.

4:30 – мужчины, 800 м в / c (финал): Михаил Романчук, Сергей Фролов

13:49 – 50 м баттерфляй (предыдущие заплывы) Игорь Трояновский

14:13 – 200 м на спине (предыдущие заплывы): Дарья Зевина

5:00 – 1/8 финала: Александр Хижняк (до 75 кг)

6:36 – 1/8 финала: Цотне Рогава (до 91 кг)

С 9:00 (корт центр, матч 3) – женщины, одиночный разряд (1/2 финала): Элина Свитолина

5:00 – Анастасия Турчин (до 78 кг). Финальный блок 11.00

8:09 – женщины, каноэ (полуфинал): Виктория Ус. Финал в 09:55

Украинка Элина Свитолина впервые в истории украинского женского тенниса вышла в полуфинал одиночного разряда на Олимпийских играх.

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По материалам: УНН