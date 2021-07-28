ХК “Мариуполь” подписал лучшего снайпера латвийской первенства

Представитель Украинской хоккейной лиги “Мариуполь” сообщил о подписании соглашений с хоккеистами Александром Костиков и Марком Калейниковасом, сообщает со ссылкой на сайт УХЛ.

Детали

Александр Костиков – трехкратный чемпион Украины. В составе национальной сборной Украины принимал участие в квалификационном турнире Олимпийских игр. В прошлом сезоне стал победителем чемпионата УХЛ, набрав 13 (7 + 6) очков.

Калейниковас – лучший снайпер Латвийской лиги сезона 2019/20 (26 шайб). Большую часть карьеры он провел в чемпионате Латвии. Становился чемпионом как у юниоров, так и во взрослом первенстве. В составе национальной сборной Литвы выигрывал “золото” на чемпионате мира 2018 года в дивизионе 1B.

В чемпионате Латвии сезона 19/20 провел 34 игры, набрав рекордные 49 очков. Забил 26 шайб и отметился двадцать третьего ассистами. По 21 декабря прошлого сезона набрал 15 (8 + 7) очков.

Напомним

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По материалам: УНН