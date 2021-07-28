Баскетбол: новичок Суперлиги назначил нового главного тренера

Баскетбольный клуб “Кривбасс” сообщил о назначении Артема Слипенчука на должность главного тренера команды. Об этом передает пресс-служба ФБУ, передает

Детали

Предыдущие два сезона Слипенчук работал в тренерском штабе “Киев-Баскет” помощником Айнарс Багатскиса. Сейчас возглавляет мужскую молодежную сборную Украины U-20.

Примечательно, что грядущего сезона “Кривбасс” будет выступать в Суперлиге. Исполком ФБУ удовлетворил обращение криворожан о включении в состав участников элитного дивизиона чемпионата Украины. Клуб стал 12-м участником предстоящего сезона.

Контекст

Сын знаменитого баскетболиста НБА Стоктона продолжит карьеру в “Будивельныку”.

По материалам: УНН