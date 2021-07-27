Украинский теннисист на сто позиций улучшил пребывания в рейтинге АТР

Украинский теннисист Алексей Крутых совершил значительный рывок в обновленном рейтинге АТР, передает со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.

Детали

Сразу на 101 ступеньку вверх поднялся Алексей Крутых. Новый личный рекорд Украинский – 402 место.

В обновленном рейтинге ATP Илья Марченко улучшил свое положение на 3 строки – 158 место, а Сергей Стаховский на один – 228 место.

Сохранил за собой 271 место Виталий Сачко, Владислав Орлов поднялся на одну позицию – 371.

Дополнение

В парной классификации лучшее место среди украинских игроков занимает Денис Молчанов – 117 (-10).

По материалам: УНН