Спорт

Украинский баскетболист отправится в летний лагерь НБА

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Украинский баскетболист отправится в летний лагерь НБА

Защитник “Днепра” и сборной Украины Иссуфу Санон поедет в летний лагерь клуба НБА. Соответствующий запрос в адрес ФБУ поступил от Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

Детали

2018 клуб НБА “Вашингтон Уизардс” выбрал Украинский на драфте под 44-м номером. Тем же летом Санон сыграл за американскую команду в Летний лиге НБА.

В феврале 2020 “Вашингтон” продал права на защитника “Нью-Йорке”, а в ноябре того же года права на украинском перешли в “Хьюстон”.

Последнего сезона Санон сыграл 44 поединка в Суперлиге Украины в составе “Днепра”. Набирал 11,4 очка, 3,2 подбора, 3,4 передачи за матч.

Напомним

БК “Милуоки” во второй раз в истории стал чемпионом НБА.

По материалам: УНН

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