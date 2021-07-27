Украинцы завоевали шесть медалей на чемпионате Европы по джиу-джитсу

В немецком городе Майнталь состоялся чемпионат Европы джиу-джитсу на котором выступили спортсмены из Украины, сообщает со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

Детали

Украинские спортсмены завоевали шесть наград. Единственное “золото” для Украины получил Богдан Мочульский, который выступал в категории до 62 килограммов. Победа в чемпионате автоматически обеспечила спортсмену лицензию на участие во Всемирных играх в 2022 году. Также в сентябре этого года спортсмен выступит на чемпионате мира по джиу-джитсу, который состоится в Абу-Даби.

Серебряные награды завоевали Голуб Богдана (до 63 кг) и Митченко Евгений (до 62 кг). Бронзовыми призерами стали Русецкая Александра (до 48 кг), Задорожный Максим (до 94 кг) и Гончаренко Дарья (до 52кг).

Справка

Всего на чемпионате Европы по джиу-джитсу приняли участие более 250 спортсменов из 20 стран мира. Украина заняла одиннадцатую общекомандное место.

По материалам: УНН