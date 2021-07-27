Спорт

Шахматистка Музычук пробилась в полуфинал Кубка мира в Сочи

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Шахматистка Музычук пробилась в полуфинал Кубка мира в Сочи

Львовянка Анна Музычук успешно преодолела стадию 1/4 финала Кубка мира по шахматам, который проходит в Сочи, сообщает со ссылкой на сообщество “Украинская шахматы” в Facebook.

Львовянка в 1/4 финала Кубка мира победила грузинку Нану Дзагнидзе – 3:1 и вышла в полуфинал. Это достижение также дает нашей шахматистке путевку в турнир претенденток на мировую корону.

В полуфинале престижного турнира соперницей Музычук станет россиянка Александра Горячкина. Другую пару составили Александра Костенюк (Россия) и Тан Шонгау (Китай).

Примечательно, что на стадии 1/8 финала Мария Музычук уступила Костенюк (0,5:1,5).

Украинский гроссмейстер стал триумфатором соревнований в Дортмунде.

По материалам: УНН

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