Спорт

Олимпиада-2020: украинец Романчук с олимпийским рекордом прошел в финал 800 метров вольным стилем

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Олимпиада-2020: украинец Романчук с олимпийским рекордом прошел в финал 800 метров вольным стилем

Украинские пловцы Михаил Романчук и Сергей Фролов прошли в финал дистанции 800 метров вольным стилем на Олимпийских Играх в Токио, при том Михаил Романчук установил новый олимпийский рекорд.

Сергей Фролов и Михаил Романчук — опытные украинские пловцы в составе олимпийской сборной на Играх в Токио. Фролов проводит третью Олимпиаду в карьере, а Романчук — вторую.

Формат соревнований в плавании в этой дисциплине предусматривал пять квалификационных заплывов, в которых выступили 34 пловцов. В финал должны были пройти восемь спортсменов, показавших лучшее время.

Романчук и Фролов должны были выступить в четвертом заплыве. Фролов — по второй дорожке, Романчук — на пятой.

Первую половину дистанции Романчук прошел с результатом в топ-3, в то время, как Фролов — после старта поднялся с шестого на пятое место.

Однако на втором отрезке Романчук начал добавлять и опережать американца Роберта Финке и немца Флориана Вельброка, которые опережали его на первых 400 метрах.

В итоге Романчук выиграл свой квалификационный . Фролов показал четвертый результат и вопрос его выхода зависел от результатов пятого заплыва.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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