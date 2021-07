Олимпиада-2020: швейцарки заняли весь пьедестал в соревнованиях маунтинбайку

Швейцарка Йоланда Нефф стала победительницей в заезде по пересеченной местности в соревнованиях по маунтинбайку на Олимпийских играх в Токио.

Спортсменка преодолела дистанцию 20,55 км за 1 час 15 минут 46 секунд. Второе и третье места заняли ее соотечественницы Сина Фрей (отставание 1 минута 11 секунд) и Линда Индерганд (+1.19).

Швейцарские спортсмены заняли весь пьедестал на Олимпийских играх впервые с 1936 года, тогда швейцарцы были лучшими в вольных упражнениях по спортивной гимнастике.

В активе швейцарцев пять медалей на текущей Олимпиаде, они делят 11-е место с командами Бразилии и Китайского Тайбэя (Тайваня), завоевав одну золотую и по две серебряные и бронзовые награды. В медальном зачете лидирует сборная США, вторыми идут китайцы, третьими — японцы.

The first clean sweep of the #Tokyo2020 Olympic Games! Congrats @swissteam! #SUI | #MountainBike pic.twitter.com/or7VcyadvF

— Olympics (@Olympics) July 27, 2021

По материалам: УНН